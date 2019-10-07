شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فلاديمير بوتين.. حكاية غضب الرئيس الروسي من هوليود بسبب فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ 67، وهو الذى يعد أحد أشهر رؤساء العالم ممن يتمتعوا بكاريزما خاصة جداً ظهرت على مدار السنوات الماضية أثناء رئاسته لروسيا، فهو الرجل القوي الذي يلعب الجودو ويمتطي الدب ويمتلك مهارات عديدة، ولكن بخلاف كل ما سبق ربما لا يعلم كثيرون أموراً كثيرة عن علاقته بالسينما وعما إذا كان يهتم بها أم لا مثلما نكشف في السطور التالية الذى نسلط الضوء خلالها على حكاية من حكاياته مع أحد الأفلام التي أثارت غضب الدب الروسي.



بوتين والدب

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الحكاية تتمثل في فيلم "الصياد القاتل" الذى قام ببطولته النجم جيرارد بتلر وجاري أولدمان وتم طرحه العام الماضي والذى تدور أحداثه حول قيام وزير الدفاع الروسي باحتجاز رئيس دولته رهينة، مما يتسبب في تدخل غواصة أميركية إلي قاعدة بحرية روسية داخل القطب الشمالي بغرض إنقاذ الرئيس المحتجز.



فيلم الصياد القاتل

الفيلم الذى حقق نجاحاً على مستوي الإيرادات في هوليود لم يمر مرور الكرام على بوتين، والذي أدلي بتصريحات حول الفيلم أثناء تواجده في الأرجنتين علي هامش قمة العشرين ليؤكد قولها بأن السيناريو التي تضمنته أحداث الفيلم غير واقعي، والذي يتمثل في تسلل غواصة أميركية إلى قاعدة روسية "غير مرجح" على الإطلاق ليثبت بذلك أنه يهتم بكل ما يثار حوله في هوليود التي دوماً ما تهتم أفلامها بالحرب الباردة مع روسيا.