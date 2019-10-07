شكرا لقرائتكم خبر عن 16 أكتوبر.. "مسار إجبارى" يحيى حفلا غنائيا فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى فريق مسار اجبارى يوم 16 من الشهر الحالى حفلا غنائيا فى الشيخ زايد ومن المقرر أن يقدم مسار إجبارى خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق" وغيرها.

واحتفلت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".