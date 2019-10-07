ريم البارودي تكشف حقيقة خطوبتها وسبب غيابها

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - تحدثت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ عن سبب غيابها عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، وقالت :”لم يعرض علي أى عمل وقتها، أغلب الزملاء كذلك، بعد مسلسل “حدائق الشيطان”، “شبعت فن وتمثيل”، لكنني تواجدت مع الجمهور طوال العام من خلال مسلسل “قيد عائلي” الذي عرض أول العام، وبعد رمضان يعرض الجزء الثاني منه حاليا، كما تواجدت بمسرحية “جوازة مرتاحة”.

وعن جديدها في السينما، قالت :”أقرأ سيناريو فيلم، لن استطيع الحديث عن تفاصيله حاليا”.

أما عن حقيقة خطوبتها، فقالت :”لم أرتبط، إذا حدث ذلك سأعلن الخبر”.