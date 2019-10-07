أحمد السقا يدعم زوجته ويزورها في مقر عملها

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - بعد الاشاعات التي انتشرت عن انفصالهما، أكد الممثل المصري ​أحمد السقا​ انه لا زال مع زوجته ​مها الصغير​ ويدعمها وحرص على ان يتواجد في كواليس برنامجها “شو تايم” عبر قناة “سي بي سي”خلال تصوير الحلقات الجديدة

وهنأ السقا زوجته بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج،خصوصا بعد ردود الفعل الاجابية التي حققها الموسم الأول خصوصا انها التجربة الاولى لها من نوعها.

من ناحية اخرى، يتابع أحمد تصوير فيلم “العنكبوت” المقرر عرضه خلال رأس السنة الجديدة 2020، والذي تشارك في بطولته الفنانة منى زكي.