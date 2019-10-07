حنان مطاوع توجه رسالة خاصة للأمهات حديثي الولادة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية حنان مطاوع، رسالة خاصة لكل الأمهات حديثي الولادة، وكشفت من خلالها على المعاناة التي عانتها بعد إنجابها لابنتها أماليا.
حنان مطاوع، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “نسيت النوم وأحلامه، نسيت لياليه وأيامه، دي رسالتي لكل الأمهات حديثي الولادة، مفيش حاجة اسمها نوم كانت فترة وعدت في حياتنا، النوم دا كان حلم”.
وكانت حنان مطاوع قد رزقت بانبتها أماليا مؤخرًا من زوجها المخرج المسرح أمير اليماني، وكان خبر إنجابها بمثابة مفاجأة لكل جمهورها.
من ناحية أخرى كُرمت الفنانة حنان مطاوع، مؤخرًا في حفل توزيع جوائز إينرجي، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “لمس أكتاف”.
كما كرمت في مهرجان الفضائيات العربية بجائزة الأفضل خلال عام 2019، عن دورها في مسلسل “لمس أكتاف”، مع الفنان ياسر جلال، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال وقت عرضه.
يذكر أن حنان مطاوع احتفلت بزفافها على المخرج أمير اليماني في شهر سبتمبر ٢٠١٦، في حفل زفاف كبير حضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام.
حنان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع عدد من النجوم ومنهم مي سليم، أميرة العايدي وريهام عبدالغفور، كما شاركت في مسلسل “لمس أكتاف”، مع الفنان يا سر جلال.
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