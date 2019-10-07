شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري "ليل خارجي" ينال الإشادات في مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع التفاصيل

شهد مهرجان مالمو للسينما العربية، المقام فى السويد، عرض فيلم "ليل خارجى" للمخرج أحمد عبد الله، وتدور القصة فى تجربة تستغرق ليلة كاملة لأشخاص يكتشفون فيها القاهرة فى أعماقها الشعبية فى ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول "مو" معرفة كيف يستطيع 3 أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسى صغيرة فى مدينة مزدحمة، فى إطار من الإثارة.

"ليل خارجى" فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز شريف الدسوقى بجائزتين: جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40.

"ليل خارجى" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.

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وعقب عرض الفيلم أقام المهرجان مناقشة أدارها الناقد أحمد شوقى، وبحضور بطلى الفيلم منى هلا وشريف الدسوقى، حيث حصد العديد من الإشادات من قبل الجمهور بعد عرضه.

وحول الفيلم قال شريف الدسوقى إنه سعيد بالفيلم، وإنه من أمتع التجارب الفنية بالنسبة له، وأضاف أن بناء الشخصيات بدا قبل المهرجان بشهور، وظل يذاكر الشخصية خاصة أن سكريبت الفيلم كان مبنيا على الارتجال، وأشار إلى أنه ممثل مسرح وحكاء ولديه نهم كبير بتجسيد الشخوص المصرية، وذلك سهل عليه مفردات العديد من الشخصيات، خاصة شخصية سائق التاكسى التى قدمها لأن لديه مخزون لم يظهره من قبل.

أما منى هلا فقالت إنها ابنة أم مصرية وأب نمساوى، وعاشت فى شبرا، وبالتالى لديها مخزون كبير من المفردات الخاصة بالطبقة الشعبية، وهذا ساعدها فى تجسيد الشخصية، مؤكدة أنها تحب جدا شبرا وتفخر بها.