نجوم الوطن العربي يهنئون الجيش المصري في الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر

وجّه مجموعة من الفنانين التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى الـ46 للاحتفال بنصر أكتوبر/تشرين الأول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر الممثل محمد رمضان مجموعة صور له مع أسرة الرئيس الراحل أنور السادات عبر حسابه على تويتر قائلا: "نصر أكتوبر ذكرى مضيئة في تاريخ مصر، لن ننسى شهداءنا وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكل الحب والاحترام لعائلته الكريمة ولعائلات كل شهداء الوطن من الشعب والجيش على مر التاريخ".





وكتبت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها على "أنستقرام" تقول: "الله يحمي مصر وأهلها"، بينما قال أحمد السقا: "يد الله يا مصر ترعى سماك، وفي ساحة الحق يعلو نداك، وما دام جيشك يحمي حماك، ستمضي إلى النصر دوما خطاك".





وبطريقة مختلفة نشر أحمد رزق صورة تجمعه بطاقم فيلم "الممر" داعيا الجمهور لمشاهدته على قناة أون تي في".





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كما نشرت كل من نيللي كريم ونرمين الفقي وإسعاد يونس صورة للجنود المصريين أثناء رفع علم مصر خلال معركة الكرامة، موجهات التهنئة في الذكرى الـ46.





من جانبه، كتب أحمد حلمي عبر حسابه على "أنستقرام": "في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، يا رب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا، وتحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعى لبنائه".

كما نشر حلمي مقطعا من شعر شوقي الذي يقول فيه: "اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا".





أما ليلى علوي فكتبت عبر حسابها تقول: "النهاردة ذكرى أحلى أيام مصر.. يوم نصر ٦ أكتوبر العظيم اللي رجع لينا فيه كرامتنا ورفع راسنا في العالم كله.. تحية من القلب لجنودنا البواسل وأرواح شهدائنا الأبرار ولروح صاحب قرار العبور بطل الحرب والسلام".





من جانبها، دعت نادية الجندي جمهورها لمشاهدة فيلمها "مهمة في تل أبيب" على قناة روتانا كلاسيك.



