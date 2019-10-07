عروض أفلام مهرجان مالمو للسينما العربية "كامل العدد"

تواصلت، الأحد، فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته الـ9، وشهد اليوم الثالث العديد من الأنشطة الموجهة لجمهور مدينة مالمو ولصناع السينما العرب والاسكندنافيين من ضيوف المهرجان وحضوره.

وتواصلت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة، وتم تقديم فئتين من المشروعات هما: "الفيلم القصير في مرحلة التطوير"، ويتنافس على جوائزها 5 مشروعات، و"الفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج" ويتنافس عليه 4 مشروعات .

وشهد اليوم الثالث من المهرجان 10 عروض رفعت كلها لافتة "كامل العدد"، بحضور امتزج فيه عرب السويد بضيوف المهرجان بالجمهور الاسكندنافي، الذي جاء ليتعرف على الأفضل والأحدث في السينما العربية.

وتم عرض الفيلم السويدي "شفق قطبي" من برنامج العروض الخاصة، تبعته مناقشة مع المخرج إبراهيم مهنا أدارتها الصحفية رانيا الزاهد، تلاه عرض المجموعة الثانية من مسابقة الأفلام القصيرة بحضور صناعها، وناقشها معهم مبرمج الأفلام القصيرة بالمهرجان الناقد محمد عاطف.

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ومن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عرض 3 أفلام بحضور صناعها، بدأت بالفيلم اللبناني "صباح الخير" وتلته مناقشة مع المخرج بهيج حجيج والمنتج سام لحود أدارتها الناقدة مروة أبوعيش.

ثم شاهد الجمهور الفيلم المغربي "طفح الكيل" ثم ناقشه مع المخرج محسن البصري والمنتجة لمياء الشرايبي، تلاه الفيلم المصري "ليل خارجي" وتلته مناقشة مع بطلي الفيلم منى هلا وشريف الدسوقي أدارها مبرمج الأفلام الطويلة بالمهرجان الناقد أحمد شوقي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أقيم عرض تضمن 3 أفلام، هي الفيلم الفلسطيني الأردني "أرواح صغيرة" بحضور المخرجة دينا نصر، والفيلم المصري "الكيلو 64" الذي ناقشته الناقد محمد نبيل مع المخرج أمير الشناوي، وأخيرا الفيلم السوداني "أوفسايد الخرطوم" الذي أدار الناقد العراقي عرفان رشيد المناقشة مع مخرجته مروى زين.

وفي قاعة سينما بانورا الكبرى أقيم احتفال خاص بعنوان "ليلة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" احتفى فيها مهرجان مالمو بالمهرجان المصري، الذي قطع خطوات واسعة صار بها أحد أهم المهرجانات المتخصصة في السينما الأفريقية.

وتحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي، معربا عن سعادته بالشراكة التي تجمع المهرجانين الرائدين في مجالهما، ورحب برئيس مهرجان الأقصر سيد فؤاد ومديرته عزة الحسيني ورئيس لجنته الاستشارية المنتج جابي خوري، الذين تحدثوا عن المهرجان والشراكة مع مالمو قبل عرض الفيلم الغاني "دفن كوجو" الذي فاز في مارس/آذار الماضي بقناع توت عنخ آمون الذهبي، كبرى جوائز مهرجان الأقصر.

واختتمت أنشطة اليوم الثالث من المهرجان بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الثانية من برنامج "ليالي عربية" المخصص للاحتفاء بالأفلام الجماهيرية العربية، والذي عرض فيه الفيلم التونسي "بورتو فارينا" للمخرج إبراهيم اللطيف بحضور بطل الفيلم محمد علي بن جمعة.