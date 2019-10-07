خاص- تقلا شمعون تكشف عبر “الخليج 365” سرًا عن “عروس بيروت”

أكّدت الممثلة تقلا شمعون أنها سعيدة جداً بالتعليقات الايجابية حول دورها في مسلسل “عروس بيروت” الذي يعرض عبر شاشتي mbc و lbci.

وكشفت “شمعون” لأول مرة عبر موقعنا الى أنها رفضت مشاهدة النسخة التركية من مسلسل “عروس اسطنبول”، حيث رصدت عدة تعليقات تشير الى ان الممثلة التركية “إيبيك بلجين” التي لعبت دور “الست ليلى” في المسلسل التركي “عروس اسطنبول” والتي عُرفت بالسلطانة اسماء كانت رائعة في أدائها.

وتابعت تقلا شمعون مشيرة الى أنها قرأت في الوقت نفسه تعليقات تشير الى أنها اضافت للدور احساسها وروحها، ففرحت وأحبت هذه التعليقات لأنها هي بالفعل اضافت الى الشخصية.

هنا كشفت تقلا لأول مرة الى أنها التقت بالصدفة بالممثلة التركية “إيبيك بلجين” على هامش تصوير المسلسل في اسطنبول وتحدثتا عن المسلسل وأضافت “شمعون” متحدثة عن وجه التشابه بينها وبين “إيبيك بلجين” التي هي ممثلة مسرح بالدرجة الاولى وعندها معهد لتعليم التمثيل أيضا، بالاضافة الى أن خامتها التمثيلية تشبهها، لذا ارتأى المخرج ان تلعب تقلا هذه الشخصية.

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وعن تطورات دورها في “عروس بيروت”، لفتت تقلا الى ان ليلى لا تسلّم سلاحها بسهولة لأنها لا ترى في “ثريا” (كارمن بصيبص) مواصفات سيدة القصر والاحداث ستبرهن كلامها، ولكنها تشعر أن المُشاهد مقسوم بين مؤيد لتصرفات ليلى ومعارض لها.

وشددت أن الصراع بين ثريا وليلى من جهة، وبين ليلى وفارس من جهة أخرى، مكتوب بطريقة جميلة ومشوقة ويخلق تحدياً لدى الجمهور.

وعن الانتقادات التي طالت الممثل التونسي ظافر العابدين الذي يتحدث باللهجة اللبنانية، أكدت تقلا ان ظافر لو قدّم الدور بلهجته فلا ترى أي ممثل آخر يلعب شخصية “فارس”، هذه المهنة تحتاج الى سياسة التوزيع والتسويق فالمسلسل يحتاج الى اسم نجم يلعب هذا الدور كـ ظافر العابدين كي يتم تسويق العمل في كل البلدان وفي نفس الوقت كممثل رائع وشاطر وموجود فيه مقومات الشخصية. وطلبت تقلا من الجميع ان لا يتوقفوا عند هذه التفاصيل بل يستمتعوا بدور “فارس” شاهدوا روحه واحساسيه الصادقة.

وأكدت ان من الاشياء الجميلة التي حصلت معها انها مثلّت مع ظافر العابدين.

وعن أعمالها الجديدة، لفتت تقلا الى أنها منهمكة حالياً بإعطاء الدروس ً وستدخل موقع تصوير مسلسل جديد بعنوان “آخر الدني” هو دراما اجتماعية من انتاج قناة “الجديد” بمعالجة درامية لـ نادين جابر وسيف حامد، كتابة خالد ابراهيم، واخراج اياد نحاس.

نذكر ان “شمعون” قد كرّمت ضمن حفل Black Diamond Awards ، حيث عبّرت في حديثها مع “الخليج 365” ان المميز في الجائزة هذه المرة انها عالمية وسيتم تكريم النجوم في جورجيا ما يخدم الفنان اللبناني ويساعده على الانتشار في الخارج ويبرز الفن اللبناني واصوله حول العالم. (لقراءة الخبر بالكامل: خاص- “الخليج 365” يلتقي عدد من المكرمين خلال اطلاق حفل “بلاك ديامند اووردز”).