لهذا السبب تستقبل نجوى كرم عام 2020 في الامارات

Oct 07, 2019
اختارت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم أن تستقبل عام 2020 بحفل فني ضخم ستحييه ليلة رأس السنة في الامارات، وتحديداً في إمارة رأس الخيمة.
وبعدما تكرر تواجدها ليلة رأس السنة خارج لبنان وذلك في السنوات الأخيرة، قالت نجوى كرم في لقاء اعلامي “حسب العروض وكل شي نصيب”.
آخر أعمال نجوى كرم كليب “بعشق تفاصيلك” اخراج وليد ناصيف الذي صوّر الأغنية على طريقة “البث المباشر”.
على صعيد آخر، تستعد “كرم” لإحياء حفل مجاني في منطقة الجميزة بتاريخ 12 تشرين الاول/اكتوبر يرعاه النائب نقولا الصحناوي، سيكمل خطوات نجوى الشعبية الأخيرة التي قامت بها في عدة مناسبات جمعت فيها محبيها تحت عنوان الفرحة بتلبقلنا.
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