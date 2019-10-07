يزن السيد ومعتصم النهار يتصالحان.. والأول يكشف التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان السوري يزن السيد عن تصالحه مع زميله الفنان معتصم النهار، مؤكدًا أنه يتمنى له الخير والنجاح، وذلك بعد خلاف بينهما عندما تحدث الأول في برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان السوري باسم ياخور.

وأكد يزن في تصريحات صحفية قائلًا: "تصالحنا عشان أنا قلبي طيب"، مضيفًا أنه عندما كان في برنامج "أكلناها" وجّه له باسم ياخور سؤالًا حول فنان سبب له الأذى رغم الخبز والملح بينهما فأجاب وقتها دون تردد قائلًا: "معتصم النهار".

وبررّ "السيد" إجابته بأن طبيعة البرنامج تتضمن إما الإجابة على السؤال أو تناول الأكل "المقرف جدًا" حسب وصفه.

وكشف تفاصيل المصالحة قائلًا: "معتصم لم يبد ضيقًا وعندما التقينا تصالحنا، وبالصدفة كنا معزومين بعشاء وبلتفت لقيته بوجهي اطلع فيني واتطلعت فيه وبعدين ضميته وسلمت عليه".

وعن ما دار بينهما في أول لقاء تابع قائلًا: "قلت له اللي وصلتله كتير مليح وبرافو بس هلا الشغل الصح يعني بعد هالمكان اللي وصلتله تثبت إنك قادر تكمل أو لا".

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وكشف السيد عن جديده في سنة 2020 التي ربما تشكل الخير له فقال إنه يشارك في مسلسل ينتمي للعشاريات بعنوان "يا مالكًا قلبي" للفنان عباس النوري وتأليف السيناريست عثمان جحي وإخراج علي علي وإنتاج شركة "غولدن لاين".

وأضاف أنه بدأ تصوير مسلسل "ببساطة2" مع الممثل باسم ياخور، الذي يشاركه أيضًا في جزء جديد من مسلسل "حرملك".

يُشار إلى أن شركات الإنتاج اتّجهت مؤخرًا لصيغة جديدة من الأعمال الدرامية، وتم الإعلان عن عدد من الأعمال المكونة من 10 أو 15 حلقة منها "عهد الدم" للفنان السوري باسل خياط، و"العميد" للفنان السوري تيم حسن ومواطنته كاريس بشار، كما عُرض مؤخرًا مسلسل "دولار" على شبكة نتفلكس والذي يتكون من 10 حلقات من بطولة عادل كرم وأمل بوشوشة، فهل تلقى هذه النوعية من المسلسلات رواجًا في الدراما العربية؟!.