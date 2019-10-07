شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يتعاون مع عمرو الشاذلى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن عمرو الشاذلي خلال الأيام المقبلة فى أغنية مع النجم اللبناني عاصي الحلاني، لم يستقر على أسمها حتى الأن، وهي من كلمات محمد القاسمى.

قال ملحن الأغنية عمرو الشاذلي لـ"الخليج 365" أن أغنية تحمل طابع اللون الخليجية جديد ومختلفة، غير أعمال السابقة وبراهن الأغنية وقت طرحها، خاصة أن الجمهور عاصي يحب تطوير في نوع مزيكا بتقديم بوقت الحالي.

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "اضحكى" حصدت أكثر من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصي الحلاني اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية

وشارك مؤخراً في الكثير من حفلات الصيف هذا العام بالإضافة مشاركته في إحياء بعض الأفراح في لبنان من بينهم حفل زواج نجل المصمم العالمى إيلى صعب بالتواجد مع الكثير من نجوم الوطن العربى.