شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت تيخا : مكنتش متوقع نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان مدحت تيخا، عن سعادته بنجاح مسلسل " نصيبى وقسمتك 3" وحب الجماهير للعمل ككل ولشخصية مصمم ديزاينرالتي يجسدها ضمن أحداثه، وليس كانت أتوقع النجاح مسلسل لهذه درجة بالنسبة للناس.



مدحت تيخة فى اسرة المسلسل

وأضاف "تيخا"، لـ"الخليج 365"، أن دور ديزاينر ليس دورا سهلا، فهي شخصية محورية ومؤثرة في الأحداث ولها طبيعة خاصة، حيث يتعامل مع جميع أبطال العمل بشكل حب في كواليس العمل ككل.



مدحت تيخة فى اسرة المسلسل

وأوضح أنه وافق على العمل فى مسلسل، لوجود ممثلين متميزين، اضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة في الإنتاج التليفزيوني وهى شركة سينرجى و وأحمد عبد العاطى ، والتي تعتبر من أهم العوامل التي دفعته لتقديم دوره في المسلسل.

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مدحت تيخة فى اسرة المسلسل

وأشار أن المؤلف عمرو محمود ياسمين البطل الرئيسي في المسلسل لقدرته على عمل من خلال أفكار جديدة ومتنوعة ومكتوب بدقة وتركيز شديد ومن أحلى السيناريوهات اللي قريتها في الفترة الأخيرة، والمخرج مصطفى فكرى له قدرة متميز وإمكانيات بشكل كبير العمل معه.

"ع الهادى يا زبادى" هى الحكاية السادسة من الجزء الثالث لـ"نصيبى وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب وتناقش الحكاية مشاكل البنات فى المجتمع وكل المواقف التى تواجهها عندما تكون بمفردها.