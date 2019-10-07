هاجر أحمد في أحدث جلسة تصوير: "السما تستعد لنوفمبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها في "انستجرام".

وظهرت هاجر في الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت: "السماء تستعد لنوفمبر، ما رأيك أن ننسى ما حدث، نلتقي كغريبين تبتسم لي وأقع في حبك من جديد".

وكانت آخر أعمال هاجر، ظهورها في مسلسلي "هوجان" و"حدوتة مُرة" في رمضان الماضي.