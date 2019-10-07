بمناسبة مرور 31 عامًا على افتتاحها.. تعرف على حفلات "الأوبرا" الخميس والجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحتفل دار الأوبرا، بمرور 31 عامًا على افتتاحها في احتفالية فنية على المسرح الكبير في الساعة الثامنة مساء، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال بيان صادر عن دار الأوبرا، إنه من المقرر أن يقدم الحفل فرقة الأوركسترا بقيادة مصطفى حلمي، وأداء مي فاروق، وأحمد عفت، وإيمان عبدالغني.

وينظم دار الأوبرا المصرية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان "كلثوميات"، تخليدًا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وضمن خطتها لإحياء للتراث الموسيقي العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب، باعتباره جزء أصيلًا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري والجسر الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل.​