أهم تفاصيل "Cruella".. وهذا موعد عرضه

قررت الشركة العالمية والت ديزني طرح فيلم "Cruella"، في شهر ديسمبر المقبل من عام 2020، بجميع دور العرض العالمية.

وفيلم "Cruella" بطولة كل من إيما ستون، إيما تومسون، مارك سترونج، كيربي هاول

بابتيست، جويل فراي، إميلي بيتشام، باول والتر هوزر، كيت مارجو، روبرت ريان، جياني كالشيتي، والفيلم من تأليف ألين بروش ماكينا، و جيز بتروورث، ومن إخراج كريج جيليسبي.

وتدور أحداث الفيلم حول الشخصية الخيالية رويلا درفيل، والتي ظهرت في فيلم "مئة مرقش ومرقش"، وهي الشخصية الشريرة التي أردات أن تسرقهم، وأيضًا ظهرت في فيلم "Heroes and Villains Once Upon a Time"، ضمن مجموعة من الشخصيات الشريرة.