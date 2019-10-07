شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد ينتهى من وضع اللمسات النهائية لألبوم "يوم 30" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هيثم سعيد من وضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد والذى يحمل اسم "يوم 30" والمقرر طرحه خلال الشهر الحالى ويضم 8 أغانى متنوعة بحيث كل 5 أيام يتم طرح أغنية منفصلة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" ويراهن عليه لأنه يقدمه بشكل مختلف تماما عن اعماله السابقة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين .

يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي، وكلمات الأغنية تقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبه فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه".

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.