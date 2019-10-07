شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد جولة فريق Black Eyed Peas الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق Black Eyed Peas الأمريكي لإحياء عدد من الحفلات ضمن جولته الغنائية الكبرى خلال الفترة المقبلة ، حيث يحيي الفريق حفل ضخم يوم 10 أكتوبر الجاري في أسونسيون بباراجواي .

كما يحيي الفريق حفل غنائي كبير في 8 نوفمبر في بيرث بأستراليا ، بينما يحيي حفل آخر في 9 نوفمبر المقبل وذلك في ملبورن بأستراليا .

ايضا يحيي Black Eyed Peas حف آخر في 10 نوفمبر في أديليد بأستراليا ، و يوم 15 نوفمبر يقام حفل الفريق في بريسبان باستراليا ، و الفريق علي موعد مع جمهوره في16 نوفمبر بسيدني ، و عن حفل يوم 17 نوفمبر سيقام في أوكلاند بنيوزيلندا .

يذكر أن فريق Black Eyed Peas أطلق مؤخرا كليب أغنية " eXplosion " مع المغنية أنيتا ، و هو الكليب الذي شارك في إخراجه ويليام و باشا شابيرو و ارنست ويبر .