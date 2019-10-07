محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام". وعلقت: "كل واحد فينا عنده نقطة قوة، انتوا شو نقطة قوتكن"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وشاركت ستيفاني، في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، في رمضان الماضي، من بطولة عابد فهد، وإخراج شوقي الماجري.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث جلسة تصوير.. ستيفاني صليبا: "كل واحد عنده نقطة قوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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