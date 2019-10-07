في هذا الموعد.. "ON E" تعيد عرض "الممر" دون إعلانات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت قناة "ON E" عرض فيلم "الممر"، اليوم الاثنين في الخامسة مساءً، دون فواصل إعلانية.

وأشارت القناة في تنويه عبر شاشتها، خلال العرض الأول للفيلم، الذي بدأ في العاشرة مساء أمس الأحد، إلى أن عرض الاثنين سيكون دون إعلانات.

وعرض فيلم "الممر" أمس الأحد، على قناة "ON E"، في أول عرض فضائي له، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي، وما زال مستمرًا في العرض بالسينمات حتى الآن.

والفيلم من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.