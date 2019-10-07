وذلك بعد أن قمت بطرحها كاملة على صفحتى الخاصة على فيسبوك".
قررت الفنانة نوال الزغبي، طرح أغنيتها الجديدة "بدك تسأل على" وذلك بعد تسريبها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقالت نوال الزغبى في لقائها ببرنامج The Insider، "لا أعرف من وراء تسريب الأغنية، وإن كنت سعيدة بردود الفعل التى تلقيتها؛
وأضافت نوال الزغبى "فوجئت بما حدث خاصة أننى لم أكن أنتوى طرحها فى الفترة الحالية والأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات".
يذكر أن نوال الزغبى بدأت مرحلة التحضير لبرنامج المواهب الجديدة الذي يشاركها فيه بعض النجوم والملحنين.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول رد فعل من "نوال الزغبي" بعد تسريب أغنيتها الجديدة "بدك تسأل علي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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