شاهد.. فيديو طريف لـ ياسمين عبدالعزيز مع كلبها!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 03:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز فيديو طريف ظهرت فيه تلعب مع كلبها خلال تواجدها في منزلها. وقد بدت ياسمين عبدالعزيز متعلقة إلى حد كبير بكلبها، وظهرت تقبله وتحتضنه بحنان وحب كبيرين. كانت عبد العزيز ظهرت للمرة الأولى في برنامج تلفزيوني حواري، مع المذيعة منى الشاذلي عبر برنامجها “معكم”، بعد غياب عن اللقاءات الإعلامية دام لمدة 17 عاماً.

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