شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكرر تعاونه مع الموزع أشرف البرنس بعد نجاح "حلاوة روح".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حكيم فى ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس، بعد أن قدما معا أغنية "حلاوة روح"، والتى حققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وقت طرحها.

وقال الموزع الموسيقي أشرف البرنس، إنه يتعاون مع حكيم فى أغنية جديدة من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، ومقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد، ويقدمها حكيم بشكل جديد ومختلف عليه تمامًا عن أعماله السابقة.

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الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم سامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمى، وشعبان عبد الرحيم، ورولا سعد، وسعد الصغير، ودياب.

يذكر أن آخر أعمال حكيم هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.