كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:59 صباحاً - ألغيت الليلة المخصص لإحيائها الفنان عبد المجيد عبدالله في موسم الرياض تحت اسم “مجيديات” بسبب الحالة الصحية التي يمر بها منذ فترة. وغرد عدد من الفنانين من زملاء عبدالله متفاعلين مع خبر غيابه وقال راشد الماجد عبر حسابه في تويتر “ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملح الساحة الفنية” ليرد عليه عبدالمجيد “يسلمك ربي يا بو طلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء حفل عبدالمجيد عبد الله في موسم الرياض… والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.