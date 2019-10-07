شاهد.. سما المصري والعوم “الكلابي”!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 02:59 صباحاً - تستمر الفنانة سما المصري في نشر الفيديوهات المثيرة للجدل وفي جديدها ظهرت سما بالبكيني بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام. وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة:” نرجع للمليطة تاني باه…..دي أنواع العوم الكلابي استنوا باه أنواع العوم الجاموسي..معايا مش هتقدروا تغمضوا عينكم خااالص” وتابعت “عوم كلابي كلابي مفيش كلام”. يذكر أن آخر أعمال سما المصري الغنائية كانت من خلال فيديو كليب “حب الحمام” الذي طرحته بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وحققت الأغنية الآلاف من المشاهدات.

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