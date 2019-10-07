نجوم الوطن العربي يصدحون بأشعار "الحضن العربي" في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوبريت "الحضن العربي" لوحة فنية إماراتية عربية شدا بها عدد من فناني الوطن العربي ممن لهم إسهامات وطنية وفنية، بمجموعة من القصائد الإماراتية، وفي مقدمتها قصيدة "مجد الإمارات" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، إضافة إلى قصائد لأشهر شعراء الوطن العربي.





أقيمت الفعاليات على أرض مسرح لابيرل "اللؤلؤة" في دبي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية على الساحة العربية والإماراتية، وسط تفاعل من الجمهور.





يأتي ذلك احتفاء بالوفود العربية المشاركة في فعاليات المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، المقام يومي ٧ و٨ أكتوبر/تشرين الأول تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





ويحمل الأوبريت رسائل محبة وسلام وتعايش من دولة الإمارات إلى العالم ورسائل فخر وعز تأكيداً على التلاحم العربي.

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وشارك فيه عدد من الفنانين في مقدمتهم الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة اللبنانية جاهدة وهبة، من إخراج الإماراتية نهلة الفهد وألحان الملحن الإماراتي خالد ناصر.



