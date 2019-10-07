شكرا لقرائتكم خبر عن فراس سعيد ضيف شرف فى مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان فراس سعيد ضمن أحداث مسلسل "بلا دليل" كضيف شرف ويتم قتله فى العمل الذى يدور فى إطار الغموض والتشويق ويشارك فى بطولته كل من الفنان خالد سليم ودرة وحازم سمير ومن تأليف انجى علاء واخراج منال الصيفى وانتاج سينرجى والمقرر طرحه خارج السباق الرمضانى .

مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته درة وخالد سليم، ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوى وأحمد كرارة وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وآخرون.

Advertisements

ويشارك فراس سعيد أيضا فى فيلم "ريما" من بطولة مايا نصرى ومحمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى ومها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.