شكرا لقرائتكم خبر عن "شبعان دلع" أحدث أغانى الفنان محمد عز.. اعرف تفاصيل الأغنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمد عز من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "شبعان دلع"، وهى من كلمات إسلام القبارى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى باسم منير، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام القادمة.



محمد عز وشريف حمدان

وقال ملحن الأغنية شريف حمدان لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد بنجاح برومو الأغنية لأنه يتمتع بصوت جذاب وجميل وبه إحساس رائع، بالإضافة إلى أن الأغانى تحمل طابعا جديدا وقد تكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور محمد عز.



محمد عز وشريف حمدان

كما شارك محمد عز مؤخراً فى عرض مسرحية "حمام الست" بطولة ندى بسيونى، هاجر الشرنوبى، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.



محمد عز وشريف حمدان وإسلام القباري

يشار إلى أن أخر أعمال محمد عز مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، ومسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى.