تزامنًا مع عرضه الأول.. "الممر" يتصدر تريند "تويتر": فيلم عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصدر هاشتاج فيلم "الممر" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنًا مع عرضه الأول فضائيًا على قناة أون، في العاشرة مساء أمس الأحد.

وكتب حساب يدعى ياسمين مصر: "من وقت طويل ماشوفتش فيلم حربي مصري بالعظمة دي، فيلم الممر شابووووه بجد والله فكرني بفيلم الطريق إلى إيلات وأولاد العم وغيرها من الأفلام العظيمه دي".

وقال ملاك: "الممر ده عظيم أول مرة أشوف فيلم بيوصف مشاعر الناس بعد النكسة كده، وقد إيه حرب أكتوبر كانت علاج نفسي لناس كتير كان ممكن نفسيتهم تدمر تمامًا لولا الحرب اللي كانت زي الصدمة اللي ردت له الحياة تاني، بتهيألي الناس إللي بتتريق ع اليوم ده َواحتفالنا بيه دايمًا لو شافوا الفيلم هيفهموا".

وعلق أشرف: "فيلم الممر يستاهل تقعد تتفرج عليه"، وكتبت جنة: "إياد نصار بكرهك" نظرًا لتجسيده دور ضابط إسرائيلي.

وكتب حساب يدعى "رجل القوس": "أفلام زي فيلم الممر ده محتاجين الدولة تعمل زيه أفلام كتير وتعرضها في الأعياد والمناسبات القومية منها بينمي الحس الوطني عند الشباب خاصة، والناس عامة، ومنها بيرجع السينما النضيفة غير المبتذلة".

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وعلق معاذ: "أول لما نزل شوفتوا في السينما، ومنتظر أشوفوا تاني، فيلم عظيم جدًا، من أحسن الأفلام اتعملت في مصر".

كما تفاعل آخرون مع إيفيهات الفيلم وبعض الجمل الحوارية، وأعادوا نشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو أيضًا ما فعله عدد من الفنانين، إذ كتب الفنان أحمد الشامي: "مصر كلها بتتفرج على فيلم الممر"، وكتب صلاح عبدالله: "اللي عمله حجاج مع عز في السنترال كان تجسيد مهذب ومحترم ومختصر ومكثف من شريف عرفة للي حصل من الشعب المصدوم تجاه ولاده الظباط والعساكر بعد النكسة".

كما نشر الفنان محمد الشرنوبي مقاطع للأغاني، التي قدمها في الفيلم، عبر حسابه على "تويتر".​