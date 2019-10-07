نسرين أمين في زي بدوي ورزان بزي "الأميرات".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي زي "بدوي".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في أثناء تواجدها في إيطاليا.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي بزي يشبه الأميرات في إحدى سباقات الخيول.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

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دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من حمام السباحة.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بمطربة الأوبرا فرح الديباني.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من شرفة منزلها.