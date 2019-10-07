مدير "الجونة السينمائي": لن ندمج مسابقتي الأفلام الروائية والوثائقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن

حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدث إنتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن احتمالية ضم الأفلام الروائية والوثائقية في مسابقة واحدة، خلال دورات المهرجان المقبلة، في ندوة منظمي مهرجان الجونة في الخليج 365.

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ونفي التميمي إمكانية حدوث ذلك، مشيرا إلى وجود مهرجانات متخصصة في الأفلام الوثائقية فقط.

وأضاف التميمي أنه يتفق مع كل أفكار الناقد الفني الراحل سمير فريد ما عدا هذا الجانب، متابعا: "مهرجان دبي أجبر على ضمهما في مسابقة واحدة بعد منافسة أبو ظبي والدوحة، عشان عاوزين 15 فيلم عربي في كل مسابقة، وهذا صعب".

وتابع: "من الممكن في المستقبل عمل مسابقة للعمل الأول سواء كان روائيا أو وثائقيا، بهدف التوسع في المهرجان".