صلاح عبدالله عن "الممر": "اللي بتشوفوه في الفيلم أقل من الواقع بكتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفاعل الفنان صلاح عبدالله مع فيلم الممر، الذي يعرض حاليا على قناة "on e".

وكتب عبدالله: "اللي بتشوفوه من أثار النكسة علينا في الممر أقل من الواقع بكتييير، الواقع كان أسوأ وأفظع وِأمَّر بكتييييييييييييييير، عرفتوا ليه النهارده مش مجرد إجازة، وإنه ذكرى لأعظم يوم في تاريخنا كله يامصريين".

ويعرض فيلم الممر، الآن، على قناة one، في أول عرض فضائي له، تزامنا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي، وما زال مستمرا في العرض بالسينما حتى الآن.

فيلم الممر بطولة أحمد عز وإياد نصاروأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.