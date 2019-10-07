شاهد.. محمد صبحي يعبر عن سعاداته بعد إفتتاح ثاني مسارح مدينة سنبل

افتتح النجم محمد صبحي، يوم الأربعاء الماضي، ثاني مسارح مدينة سنبل. ونشر النجم محمد صبحي بعض الصور وفيديوهات الافتتاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق معبرًا عن سعادته: "سعيد وفخور بـ بناء ثانى مسرح بمدينة سنبل مع الدكتور حسن راتب وأعدكم بتقديم فن يبنى ولا يهدم .. حبيت أشاركم فرحتى بلقطات من افتتاحه يوم 2 أكتوبر 2019". بمدينة سنبل مع الدكتور حسن راتب وأعدكم بتقديم فن يبنى ولا يهدم .. حبيت أشاركم فرحتى بلقطات من افتتاحه يوم 2 أكتوبر 2019". يذكر أن النجم محمد صبحي يجري بروفات مكثفة على نص مسرحية جديدة بعنوان "ألف عيلة وعيلة" من تأليف مصطفى شهيب، المسرحية ويخرجها محمد صبحي، ويقوم ببطولتها أيضًا مع فرقته المسرحية وستقدم خلال شهر ديسمبر في افتتاح موسم جديد لمهرجان المسرح للجميع الذى بدأه بمسرحية "غزل البنات" ثم مسرحية "خيبتنا". Advertisements

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