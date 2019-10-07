تراند اليوم : أحمد حلمي يحتفل بذكري أنتصار أكتوبر – صورة

وجه الفنان أحمد حلمى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام رسالة مؤثرة بمناسبة ذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر المجيد .

وقال أحمد حلمى : “في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا”.

وأضاف أحمد حلمى : “تحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعي لبنائه (اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا -أحمد شوقي).

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ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى احمد حلمى، وعلق بعضهم، قائلا: كل سنة ومصر بخير كانت ايام مليئة بالفخر والهيبة والعزة والكرامة , ربنا يحفظ مصر وشعبها “.