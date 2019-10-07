تراند اليوم : من داخل الطائرة ..بسمة وهبة :مصر أجمل بلد في العالم

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على Instagram، بداخل الطائرة ويبدو أنها في طريق عودتها من سويسرا.

وقالت بسمة في الفيديو” مهما ألف العالم.. مهما نلف الدنيا ، مهما نشوف مغريات وحاجات حلوة جميلة.. والله ما في أحلى من بلد الواحد .. مصر ليها احساس تاني خالص”.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة مافيش أحلى من بلدنا، مصر بكل ما فيها ، بكل تناقضاتها، هتفضل غالية وفي القلب دايماً”، مضيفة “والنهاردة بنحتفل بذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى الإنتصار اللي جه بعد وجع ومواجهةوجهد وتضحيات.. ذكرى أكتوبر وإنتصار جيش وشعب سوا،إيديهم في إيدين بعض قدروا يواجهوا الصعب ويعدوا.. قدروا ينتصروا على العدو ، جيشنا المصري العظيم، الدرع والسيف ، شعبنا العظيم وروحه اللي مابتنهزمش أبداً ،كل ذكرى أكتوبر وإحنا فاكرين، إن الإنتصار بيجي بالتعب والمحاولة، وإن مافيش أغلى من مصر نضحي عشانها ونفديها بأرواحنا”.

يشار إلى أن بسمة وهبة، كانت قد قدمت موسمًا مثيرًا للجدل من برنامجها “شيخ الحارة” خلال شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏حيث ‏تقدمت ‏باستقالتها من القناة بعد عرض حلقة برنامجها مع ياسمين الخطيب، حيث كانت وهبة ‏رافضة ‏لعرضها‎.‎