تراند اليوم : إنهيار محمد حماقي من البكاء في “ذا فويس” لهذا السبب -إعرف التفاصيل

بعد اشتداد المنافسة على الأصوات نفسها في الحلقتين الماضيتين، حاول النجوم المدرّبون الأربعة في هذه الحلقة اتباع استراتيجيات جديدة، التزامًا بالعدد المحدّد للفرق الذي يجب ألاّ يزيد على 15 مشتركًا، ضمن الحلقة الثالثة من مرحلة “الصوت وبس” في “The Voice” بصيغته العربية على “MBC مصر”.

شهدت الحلقة التي يقدّمها ياسر السقاف وناردين فرج، تنافسًا حادًا بين المدرّبين على أصوات متميزة، وضغطت سميرة على زر الاستبعاد لمنع حماقي من الفوز بإحدى المواهب، لكن المشتركة خذلتها واختارت الانضمام إلى فريق راغب، وفي الختام، سحرت مشتركة دخلت على كرسي متحرك اللجنة بصوتها وإرادتها وصلابتها، ودفعت المدربين الأربعة للاستدارة لها.

وفي نهاية الحلقة، ضمّ راغب إلى فريقه ثلاثة مشتركين هم يوسف هنّاد، دعاء لحياوي، وميشال شلهوب.

وفازت أحلام بمشتركيْن فقط هما ياسمين بلقاسم وإيمان عبدالغني، أما سميرة فضمت ثلاثة مشتركين هم كلارا عطالله، وأريج إيشوع، وأحمد عبدالعزيز. فيما ضم حماقي أربعة مشتركين هم أسماء الشريف، عاصم سلام، ماهر يوسف، وئام رضوان.

انطلقت الحلقة مع كلارا عطالله من لبنان، مدرّسة الموسيقى التي خذلتها تجربتها الأولى في الموسم الثالث من البرنامج، إذ لم يلّف لها أي كرسي يومذاك، وعادت المشتركة لتتحدى نفسها وتثبت للآخرين أنها طورت نفسها، وسترد اعتبارها أمام من شاهدها في المرّة الأولى.

وغنت One night only لجنيفير هادسون (Jennifer Hudson)، فلفت لها الكراسي الأربعة تباعًا، وحاول كل مدرّب إقناعها بالانضمام إلى فريقه، فتوجه حماقي إليها بالقول إن: “إيمانك بموهبتك أوصلك إلى هنا”، ودعتها سميرة للانضمام إلى فريقها بمقطع من أغنيتها “يلا نكون سوا”، ولم تتأخر كلارا حتى قرّرت الانضمام إلى فريق سميرة. وتحدث أسماء الشريف العادات والتقاليد في سوهاج في صعيد مصر لتشارك في البرنامج، وأشارت إلى أن حياتها محصورة في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها خرجت من القفص لتغني على هذا المسرح بدعم من والدها، وغنت “موال البارحة بالحلم” لكاظم الساهر متبوعًا بأغنية “سلّم علي” لليلى مراد، واستدار حماقي مشيرًا إلى أن في صوتها شيء لمسني رغم أنني لم أكن أعرف قصتها، وأهداها وردة وطلب منها تقديمها إلى والدها. وكانت أسماء بالتالي أول المنضمين إلى فريق حماقي. بعدها غنت ياسمين بلقاسم من المغرب التي تعيش في فرنسا، الشابة التي بدأت الغناء في الصغر، وكان والدها أكثر الداعمين لها، وغنت Stronger than me لإيمي واينهاوس (ِAmy Winehouse)، واستدار لها المدربون الأربعة تباعًا، وأثنت سميرة على صوتها ومظهرها، وكسرت أحلام قرارًا اتخذته في عدم لف كرسيها إعجابًا بصوت ياسمين وأدائها، وعلق حماقي بالقول إن لدى المشتركة طاقة استثنائية وهي صدّرت لنا البهجة بغنائها، وقال راغب بأنها تمتلك شخصية النجم، واختارت ياسمين الانضمام إلى فريق أحلام، لترفع عدد أعضاء الفريق إلى 9.