اصالة عن الطفل اليمني بائع الماء: “يا أجمل صوت وروح “

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 12:59 صباحاً - أعادت الفنانة السورية اصالة نشر فيديو الطفل اليمني بائع الماء الذي اثار اعجاب رواد التواصل الاجتماعي. وكنتب اصالة تعليقا على الفيديو: “ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال”. يذكر ان هذا الطفل ال شهرة واسعة في اليمن والعالم العربي منذ إكتشاف موهبته، حيث غزت فيديوهات غنائه مواقع التواصل، كما تمكن من لقاء فنانه المفضل صلاح الأخفش بعد تحقيقه هذه الشهرة.

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