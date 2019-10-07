نجوم الفن والمشاهير فى حفل تخرج «الجامعة الألمانية» بالقاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الجامعة الألمانية بتخريج دفعاتها لهذا العام بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي، والدكتور أشرف منصور صاحب الجامعة، وذلك فى حفل ضخم بحضور نجوم الفن والمشاهير.

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الحفل شهد حضور كل من الفنان كمال أبو رية، والفنانة ماجدة زكي، ورجل الأعمال سعيد وهبة، والكابتن إبراهيم حسن، والفنان أحمد خالد صالح، وغيرهم من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحضر الحفل ما يقرب من 800 طالب من خريجى الجامعة الألمانية، وأحيا الحفل الفنان أحمد عصام، حيث قام بعمل فاير شو عالمي ضخم من الألعاب النارية، وقام بتجهيز الإضاءة وليد الحريري، وسط أجواء من الإبهار والتصوير من الطلاب.