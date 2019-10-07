أحمد أمين في صورة نادرة من طفولته وموقف إنساني لوالده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد أمين، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، بصورة من طفولته برفقة والديه.

أحمد أمين، علق على الصورة قائلًا: “قررت أن صلة الرحم تكون النهارده بأبويا الله يرحمه.. فها عمل حاجة هو كان بيحبها، طول عمري مشوار السوق مع بابا كانت رحلة ممتعة بسبب علاقته بالبياعين وهزاره معاهم وماكنش بيفاصل ويقول لي “الصدقة المخفية في البيع والشرا”النهاردة روحت السوق ودعيت له بس فاصلت في السبانخ”.

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يذكر أن أحمد امين، نشر البوست ضمن “تحدي العيلة”، والذي ينشره عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر منذ فترة يستعرض فيه أهم المواقف التي تواجهها في حياته.

وكان الفنان المصري كان قد قدم مؤخر عروض مسرحية تحمل اسم“أمين وشركاه”، والتي يجسد من خلالها العديد من الشخصيات والتي تناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.

وجرى اختيار اسم “أمين وشركاه”، للعرض التلفزيوني، بسبب تكوين فرقة مسرحية من الممثلين الشباب وخريجى معهد الفنون المسرحية ومسارح الجامعات لتشارك أحمد أمين بطولة العروض.