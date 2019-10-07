محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة تهنئة لريم البارودي في عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان والمنتج المصري محمد محمود عبدالعزيز تهنئة خاصة للفنانة ريم البارودي احتفالا بعيد ميلادها.

الفنان المصري نشر مجموعة صور جمعته بريم، خلال اشتراكهما سويا في مسلسل “قيد عائلي، وهنئها قائلا: ” ريم البارودى (مروه) الفنانه و الزميله و الصديقه و رفيقة الكفاح اللى كسبتها من مسلسل قيد عائلى و اللى لولاها ماكنتوش هاتحبوا شخصية عبدالله كده اصلا”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “كل سنة و انتى طيبه و بخير يا ريم و دايما يا رب ان شاء الله فى نجاح و خير و تألق و فى احسن صحه و احسن حال و عقبال ١٠٠٠٠٠٠ سنة”.

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يذكر أن ريم البارودي كانت قد شاركت محمد محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل “قيد عائلي”، وهو من بطولة كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

ووجهت ريم مؤخرا رسالة شكر لمحمد محمود عبدالعزيز، بقولها: “محمد محمود عبدالعزيز المحترم الخلوق الراقي في زمن صعب وقاسي جدا.. كنت سعيدة جدا واتشرفت بالشغل معاك وان شاء الله نتقابل قريب في عمل جديد عشان أكمل استمتاع”.

وأضافت: “كسبت أخ وصديق وإنسان وفنان حقيقي وحقك عليا يا غالي في أي حاجة تكون زعلت مني وشكرا يا ابن الأصول انك استحملتني في كل تقلباتي المزاجية وآخرها تعبي”.