شقيقة كانجانا رانوت ضحية الحب من طرف واحد.. والنتيجة وجه مشوه .. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - الخليج 365

في سلسلة من التغريدات، كشفت رانجولي شاندل، شقيقة الفنانة الهندية كانجانا رانوت، عن تجارب صادمة من ماضيها، حيث عانت في السابق من هجوم بمادة حارقة على وجهها على يد شخص رفضت خطوبته.

شاركت تشاندل صورة قديمة لها، وكشفت أن الهجوم وقع بعد وقت قصير من التقاط تلك الصورة، بعد أن بدأت في التعافي من ذلك، حيث تتطلب ذلك 54 عملية جراحية على مدى خمس سنوات.

في تغريدة شاركتها متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر، قالت شقيقة ممثلة “الملكة”: “ربما لا يمكن أبدًا فهم المحنة الجسدية والعاطفية التي مرت بها بعد التجربة، لقد تعرض وجهي للتلف بعد إصلاح كامل”. حتى بعد خمس سنوات، لم يتمكن الأطباء من إعادة بناء أذنها، كما هو واضح في الصورة التي نشرتها.

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من ناحية أخرى، تشاندل ليست شقيقة كانجانا فحسب، لكنها مديرة أعمالها المخلصة، وقوتها الضاربة التي دائما ما تطلقها بجرأتها وقوة ألفاظها على منتقديها سواء من الوسط الفني في بوليوود، أو ضد المواقع الصحفية والإعلامية، التي تتعرض لبعض أعمالها، أو سلوكياتها تجاه الآخرين.

مثال على ذلك، موقف تشاند عندما جدير تقدمت كانجانا رانوت ببلاغ ضد الفنان هريثيك روشان في عام 2016 بتهمة تسريب بريد إلكتروني خاص بهما عندما كانا علاقة علاقة معًا، وكانت القضايا بين النجمين أخذت منحًا خطيرًا حيث تبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام، وبسبب العلاقة التي كانت تجمع هريثيك بكانجانا انفصل هريتك عن زوجته وأم أولاده سوزان خان.

لم تكتف الشقيقة بمهاجمة هريثيك، بل تعرضت لعائلته، وانفتح سيل من الشائعات والشتائم على عائلة روشان، لم يُغلق حتى الآن.