محمد فراج في ذكرى أكتوبر: تاريخنا حافل بالبطولات وفخور بفيلم "الممر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الفنان المصري محمد فراج عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الممر"، الذي يتناول إحدى معارك القوات المسلحة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ونشر صورة تجمعه بالفنانين المصريين أحمد عز وأحمد رزق عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام"، وكتب معلقاً:





ويشارك في بطولة فيلم "الممر" عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد.

كما يشارك في الفيل كضيوف شرف هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم.

ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.