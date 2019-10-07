راقصة تسقطُ على المسرح مرتين وتردّ على ادّعاء المتابعين.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الراقصة الروسية كاتيا جونز لموقف مُحرج أثناء العرض المباشر من حلقة Strictly Come Dancing؛ حيث فقدت توازنها مرتين بطريقة أثارت الشكوك بأنها كانت مخمورة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كاتيا -30 عامًا-، سقطت أثناء تأدية رقصة ”تشاتشا“ مع شريكها مايك بوشيل، ثم نهضت بسرعة وتفادت الموقف.

وبعد عدة دقائق عادت لتسقط مجددًا أعلى الدرج أثناء توجُّهها مع شريكها لتلقي العلامات التقديرية من لجنة تحكيم البرنامج، ولكنها نهضت أيضًا بشكل سريع.

ومن جانبها قالت برونو تونيولي إحدى أعضاء لجنة التحكيم، إن العرض لم يكن سحريًا بل وصفته بالمأساوي.

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وحصل الشريكان على درجات ضئيلة بسبب سقطة كاتيا أثناء العرض حيث حصلا على 18 نقطة وضعتها ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة.

ولم يفوّت المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر دون التعليق عليه، حيث شكك كثيرون في أن العارضة كانت في حالة سكر، وهي التي كانت تُفقدها توازنها بهذا الشكل.

إلا أنّ الراقصة كاتيا جونز أنكرت عبر تغريدة على "تويتر" أنها كانت مخمورة، واعتذرت عن ما حدث، مؤكدةً أنها بحالة صحية جيدة وما حدث هو مجرد انزلاق لقدمها.