شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تنضم إلى نجوم مسلسل "ملاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة أسماء جلال إلى فريق عمل مسلسل "ملاك"، ويشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر، ومحمود عبد المغنى وصبرى فواز وهنادى مهنا وحسام داغر وأحمد صيام، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.





أسماء قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها تجسد من خلال العمل ابنة الفنان صبرى فواز، ودائما فى خلاف معه وهى شخصية مستهترة لا يوجد لديها أى أهداف وطموحات وتقابل كريم فهمى ويجمع بينهما علاقة تكشفها أحداث العمل، ومن المقرر تصوير أولى مشاهدها خلال أيام قليلة، وتراهن على هذا الدور خلال مشوارها الفنى.

وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.





وعرض للفنانة أسماء جلال مؤخرا مسلسل "كأنه إمبارح" بطولة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، إسلام جمال، محمد الشرنوبى، محسن منصور، أحمد خليل، ومحمد سليمان، وخالد أنور، وديانا هشام، ومحمد أبو الوفا، ومى الغيطى، وكارولين خليل، ومحمد الشرنوبى، والعمل من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم.







