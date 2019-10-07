شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ON E تعيد عرض فيلم الممر غدا بدون فواصل إعلانية فى الـ5 عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج حازم شفيق، رئيس شبكة قنوات ON، إن قناة ON E ستعيد عرض فيلم الممر غدا الاثنين 7 أكتوبر فى تمام الساعة الخامسة عصرا وبدون فواصل إعلانية، حتى يتمكن مشاهدو الشبكة من متابعة الفيلم مرة أخرى خاصة الذين لم يتمكنوا من مشاهدته مساء أمس.

يذكر أن فيلم الممر تم عرضه مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة على قناة ON E احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.

Advertisements

شارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.