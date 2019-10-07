شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حميد الشاعرى يحتفل بنصر أكتوبر على طريقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعرى الدويتو مع المطرب هانى عادل، الذى طرح تحت اسم "شد الفيشة"، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا بين جماهير، وتلقى الشاعرى الكثير من التعليقات الإيجابية على الفيديو كليب الجديد، بسبب الشكل الجديد الذى طرح به الكليب، بالإضافة إلى كلمات الأغنية التى لاقت استحسان المتابعين.

أغنية "شد الفيشة" هو أول دويتو بين حميد الشاعرى وهانى عادل، ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حميد الشاعرى.