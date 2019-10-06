شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة في جائزة الإعلام السعودي والان مع التفاصيل
أكدت هيئة جائزة الإعلام السعودي، اليوم الأحد، تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقتها بمختلف الفروع حتي منتصف الشهر الحالي.
وأشار "محمد فهد الحارثي" رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي، أن عدد المشاركات تجاوزت الـ340 عمل شمل كل فئات الجائزة، وجاء قرار التمديد بسبب الإقبال الكبير على الجائزة، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وتضم الجائزة ست فئات: الصحافة، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، والتطبيق الإعلامي، والإعلام الريادي، وشخصية العام.
وكانت هيئة جائزة الإعلام السعودي أعلنت مؤخرًا عن تشكيل مجلس إدارة الجائزة، الذي يضم أسماء سعودية وعربية بارزة ومؤثرة، وسيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.
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