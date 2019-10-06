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تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة في جائزة الإعلام السعودي

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أكدت هيئة جائزة الإعلام السعودي، اليوم الأحد، تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقتها بمختلف الفروع حتي منتصف الشهر الحالي.

وأشار "محمد فهد الحارثي" رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي، أن عدد المشاركات تجاوزت الـ340 عمل شمل كل فئات الجائزة، وجاء قرار التمديد بسبب الإقبال الكبير على الجائزة، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء .

وتضم الجائزة ست فئات: الصحافة، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، والتطبيق الإعلامي، والإعلام الريادي، وشخصية العام.

وكانت هيئة جائزة الإعلام السعودي أعلنت مؤخرًا عن تشكيل مجلس إدارة الجائزة، الذي يضم أسماء سعودية وعربية بارزة ومؤثرة، وسيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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