وفاة عازف الدرامز البريطاني جينجر بايكر عن 80 عاما

توفي جينجر بايكر عازف الدرامز في فرقة "كريم" البريطانية التي حققت نجاحاً كبيراً في الستينيات، الأحد، عن 80 عاما في أحد مستشفيات بريطانيا.

وكتب أقرباؤه عبر حسابه على "تويتر": "نعلن ببالغ الأسى أن جينجر توفي بسلام صباح اليوم في المستشفى، نشكركم جميعاً على كلماتكم اللطيفة في الأسابيع الأخيرة".

جينجر بايكر هو من عازفي الدرامز البريطانيين الـ3 الذين طبعوا تاريخ الروك في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، مع تشارلي واتس من "رولينج ستونز" وميتش ميتشل في "جيمي هندريكس إكسبيرينس".

وكاد يخوض الموسيقي المولود في حي لويشام بجنوب غرب العاصمة البريطانية لندن عام 1939 غمار مجال مختلف تماماً وهو قيادة الدراجات، قبل أن يخطو خطواته الأولى في أوساط الجاز البريطاني الذي كان ينفتح حينها على موسيقى "آر أند بي".

وفي عام 1962، انضم بايكر إلى فرقة "أليكسيز كورنر" كبديل عن تشارلي واتس الذي التحق بـ"رولينج ستونز".

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غير أن شهرته الكبيرة أتت بعد انضمامه إلى فرقة "كريم" البريطانية الشهيرة التي كان في عدادها أيضا جاك بروس في الغناء وعزف غتيار الباس وإريك كلابتون على الجيتار.

وتميّز بايكر في هذه الفرقة بوصلاته الموسيقية الفردية الطويلة وأسلوبه البارع في العزف.

وبعد انفراط عقد فرقة "كريم" عام 1968، التحق بفرقة شهيرة أخرى لم تعمّر طويلا هي "بلايند فايث" قبل أن يؤسس "جينجر بايكرز إير فورس".

وانتقل الموسيقي بعدها إلى مدينة لاجوس النيجيرية لتعميق معرفته في الإيقاعات الأفريقية بالتعاون مع ملك "الأفروبيت" فيلا وعازف الدرامز توني آلن.

وبعد عودته إلى إنجلترا وبعض التجارب في موسيقى بروجريسيف روك، انتقل بايكر في الثمانينيات إلى مدينة ميلانو الإيطالية؛ حيث أسس مدرسة لتعليم عزف الدرامز ثم إلى كاليفورنيا حيث ركز على موسيقى الفانك والجاز الأفريقي.

وطوال مسيرته العابرة للقارات، لم يتوقف جينجر بايكر عن العزف، ومن أبرز أسطواناته "جوينج باك هوم" في 1993 مع موسيقيين آخرين معروفين أيضا بحبهما لاستكشاف الأنماط المختلفة، هما عازف الغيتار بيل فريزل وعازف الكونترباص تشارلي هايدن.