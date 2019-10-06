شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق Black Eyed Peas يحقق نجاحا كبيرا بكليب eXplosion مع أنيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق Black Eyed Peas الأمريكي أن يحقق نجاح ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية ، و ذلك بأطلاق كليب أغنية " eXplosion " مع المغنية أنيتا ، و هو الكليب الذي شارك في إخراجه ويليام و باشا شابيرو و ارنست ويبر .

حقق كليب " eXplosion " علي القناة الخاصة لفريق Black Eyed Peas علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " نسبة مشاهدة تخطت الـ 3.1 مليون مشاهدة حتي الآن .

يذكر أن فريق الهيب هوب الأمريكي Black Eyed Peas بدء مسيرته الفنية في 1992 و استمرت حتي 2012 لينقطع نشاط الفريق و يبدأ من جديد في 2014 و حتي الآن ، و من أبرز أغنيات الفريق " i gotta feeling " و " meet me halfway " و " Pump It " ، و غيرهم .

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