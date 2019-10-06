شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة جديدة بطلها النجم العالمى أوزى أسبورنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم العالمى أوزى أسبورنى ضحية لشائعة جديدة أكدت أنه على وشك الموت، إلا أن موقع "جوسيب كوب" قرر أن يتحقق من هذه الشائعة فتواصل مع أحد المقربين من النجم الشهير، والذى نفى تماما ما تردد، وأكد أن صحة نجم الروك الأسطورى تتحسن بالفعل.

بدأت الشائعة بنشر عدد من المواقع مثل "National Enquirer" و"RadarOnline" هذا الأسبوع تقرير تؤكد أن أسبورنى وهو الآن على بعد شهور فقط من الموت، وأكد مصدر للمواقع: "لقد كانت لديه مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية، وهو معرض حاليا لخطر الإصابة بعدد من أمراض الكبد، بما فى ذلك تليف الكبد وسرطان الكبد".

ومن المعروف أن تاريخ أسبورنى من تعاطى المخدرات وشرب الكحول قد يعرضه بالفعل لخطر أكبر، لكن لا يوجد دليل على أنه يعانى من أى من هذه الأمراض اليوم.

وكانت شارون أسبورنى زوجه النجم الشهير قد انتقت هذا التقرير فى برنامجها "The Talk" مؤخرا، ووصفته بالقاسى، مضيفة أن زوجها يتحسن.

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أوزي أسبورني



أوزي أسبورني